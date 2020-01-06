أمن سوهاج يضبط سائق بحوزته 4 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، من ضبط سائق، أثناء استقلاله سيارة ملاكي، بحوزته "32 طربة لمخدر الحشيش-وزنت 3,600 كيلو جرام" -مبلغ مالي-هاتف محمول".
بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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