أمن سوهاج يضبط سائق بحوزته 4 كيلو حشيش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز، من ضبط سائق، أثناء استقلاله سيارة ملاكي، بحوزته "32 طربة لمخدر الحشيش-وزنت 3,600 كيلو جرام" -مبلغ مالي-هاتف محمول".

بمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.