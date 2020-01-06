رئيس النيابة الإدارية يهنئ المستشارين والموظفين بعيد الميلاد المجيد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:

تقدم المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالتهنئة للمستشارين أعضاء النيابة وموظفي الجهاز الإداري الأقباط بالنيابة الإدارية بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد.

ووجه "المنشاوي" كلمته للتهنئة وأوضح خلالها "يسعدني وبكل المحبة أن أتقدم بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لجميع الأخوة والأخوات الأقباط بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله عليكم وعلى شعب مصر العظيم بأسره بكل خير، ولتبقي مصر كما كانت دوماً وطناً لنا جميعاً، وليظل شعبها العظيم نسيج واحد يسطر بتلاحمه ووحدته أحرف التاريخ، حفظ الله مصر وكل عام وأنتم بخير".

صرح بذلك المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم الإثنين.