القبض على صاحب شركة غير مرخصة للتحويلات المالية في النزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى ضباط مباحث القاهرة، القبض على صاحب شركة غير مرخصة لتحويلات المالية لاتجاره في العملات بمنطقة النزهة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده أنه أثناء قيام قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة، بفحص قاطني الشقق المفروشة، بعقار بشارع صالح حقي ــ دائرة القسم، تمكنوا من ضبط "يوسف. ن"، 41 سنة، حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم محافظة بنى سويف، مستأجر شقة بالطابق الأول بعقار، وبحوزته 16200 دولار أمريكي، دفتر سند صرف باسم سما للتحصيل، ودفتر قبض باسم شركة للتحصيل.

وبمناقشته اعترف بقيامه باستغلال الشقة المشار إليها كشركة بدون ترخيص للتحويلات المالية، بقصد تحصيل المبالغ المالية من الأشخاص المقيمين داخل البلاد لتحويلها إلى ذويهم بدولة عربية خارج السوق المصرفي، وقيام كلاً من "عامر. ف"، 47 سنة،و "نفين. ا"، 39 سنة، والمقيمان بدولة عربية بتسليم نظير تلك المبالغ لذويهم مقابل خصم نسبة من مبلغ التحويل، وأضاف أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه المؤثم .

جارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة للتحقيق.