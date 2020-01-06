مصر | انسياب مروري بمحور المشير طنطاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انسياب مروري بمحور المشير طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد محور NA بالقاهرة الجديدة، اليوم الإثنين، حالة من الانسياب المروري، في الطريق المؤدي إلى وسط البلد.

وظهر انسياب في الحركة المرورية، في الطريق العكسي، المتجه إلى القاهرة الجديدة، وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم، للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية.