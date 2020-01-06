مصر | انسياب مروري بمحور المشير طنطاوي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر انسياب مروري بمحور المشير طنطاوي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وظهر انسياب في الحركة المرورية، في الطريق العكسي، المتجه إلى القاهرة الجديدة، وتباطأت حركة السيارات بمحور صلاح سالم، للمتجه من نفق المرغني ومصر الجديدة، وكذلك الأمر أمام القادم من صلاح سالم لنفق الأزهر، وشهدت منطقة الأزهر والجمالية كثافات مرورية.
كما ظهر تباطؤ في حركة السيارات أعلى كوبري 15 مايو، في الاتجاهين للقادم من وسط البلد اتجاه المهندسين.
كثافات مرورية ظهرت أعلى طريق الأوتوستراد للقادم من مناطق حلوان إلى المعادى والمقطم، وكذلك الأمر ظهور كثافات مرورية للمتجه إلى منطقة بين الجبلين وصولا إلى 15 مايو بسبب زيادة سيارات النقل الثقيل، وكثافات مرورية للمتجه إلى شارعى عباس العقاد.
وتواجدت كثافات أعلى دائرى المرج للمتجه من نفق السلام اتجاه الزارعى ومنه إلى الأقاليم، كما ظهرت كثافات بشارع صلاح سالم والطيران بالتزامن مع دخول الموظفين لمبنى الجهاز المركزى للمحاسبات والإحصاء.