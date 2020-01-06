مصر | عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية، بقطاع أمن الجيزة، القبض على سائق السيارة النقل، المتسبب في الحادث، نتيجة سيره عكس الاتجاه، وسائق الميكروباص، والذي لم يُصب نتيجة الواقعة.



وأنقذت العناية الإلهية، سائق السيارة الميكروباص المنقلبة أمام جامعة القاهرة، من الموت بعد تهشم سيارته، ومصرع وإصابة 14 من مستقلي الميكروباص.

وتوصلت التحريات، إلى أن سائق السيارة النقل، حال سيره بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن تجاوزه الرصيف واصطدامه بالسيارة الميكروباص.

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وارتفعت أعداد المتوفيين والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة القاهرة، إلى 14 شخصًا، بينهم 3 وفيات.

وظهرت كثافات مرورية أعلي محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى. وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة.