مصر | عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط السائق المتسبب في حادث جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ألقت الأجهزة الأمنية، بقطاع أمن الجيزة، القبض على سائق السيارة النقل، المتسبب في الحادث، نتيجة سيره عكس الاتجاه، وسائق الميكروباص، والذي لم يُصب نتيجة الواقعة.
وتوصلت التحريات، إلى أن سائق السيارة النقل، حال سيره بالطريق اختلت عجلة القيادة بيده، ما أسفر عن تجاوزه الرصيف واصطدامه بالسيارة الميكروباص.
وارتفعت أعداد المتوفيين والمصابين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أمام جامعة القاهرة، إلى 14 شخصًا، بينهم 3 وفيات.
وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة.
وكشفت المعاينة الأولية، عن أنه حال سير سيارة ميكروباص محمل بالركاب، اصطدمت بسيارة أخرى نقل تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاتجاه، ما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها، ومصرع وإصابة 14 شخصًا من مستقليها، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام ومستشفى أم المصريين، لتلقي العلاج اللازم.