مصر | 18 يناير.. نظر طلب علاء عبد الفتاح اصطحاب "لاب توب" خلال المراقبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 18 يناير.. نظر طلب علاء عبد الفتاح اصطحاب "لاب توب" خلال المراقبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، حجز دعوى تمكين الناشط علاء عبد الفتاح، من اصطحاب كمبيوتر محمول "لاب توب" وهاتف محمول، في أثناء تنفيذه مدة المراقبة الشرطية بقسم شرطة الدقي، من السادسة مساء حتى السادسة صباح اليوم التالي، للحكم بجلسة 18 يناير المقبل.

وذكرت الدعوى، أن المراقبة التي تفرضها وزارة الداخلية، على علاء عبد الفتاح، تقتضي اصطحاب "لاب توب" وموبايل، لإنجاز وتحقيق مهامه في أثناء المراقبة، لا سيما وأنه يقضي عدد ساعات طويلة، داخل القسم، ما يتسبب في إضاعة الوقت.

واستندت الدعوى، إلى أهمية اصطحاب هذه الوسائل لمتابعة التطورات العلمية والمهنية بمجال عمله بعلوم الكمبيوتر والبرمجيات.