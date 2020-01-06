مصر | تأييد حكم حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة النصب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأييد حكم حبس رجل أعمال 3 سنوات بتهمة النصب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أيدت محكمة جنح الدقي، الحكم الصادر غيابيًا ضد رجل الأعمال ياسين عجلان، بحبسه لمدة 3 سنوات، وذلك في الدعوى المقامة من المخرج السينمائي أكرم فريد، والذي اتهمه فيها بالنصب وبيع ملك الغير.

وكان المحامي شعبان سعيد، وكيل "فريد"، أقام دعوى ضد "عجلان"، اتهمه فيها بالنصب على موكله، بعدما قام الأخير بسداد أقساط وحدة سكنية فى الساحل الشمالي بما يقارب مليون جنيه، وفوجئ عند موعد الاستلام أن الأرض مملوكة للدولة، وغير مخصصة لمشروع "جميرة باي".

وأصدرت محكمة جنح الدقي حكما غيابيا بحبس رجل الأعمال المتهم، ثم تقدم بمعارضة على الحكم، وأصدرت بحقه الحكم المتقدم حضوريا.