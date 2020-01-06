مصر | إحالة عصابة سرقة الحضانات بـ15 مايو إلى الجنح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحالة عصابة سرقة الحضانات بـ15 مايو إلى الجنح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة 15 مايو، بإحالة تشكيل عصابي تخصص في سرقة الحضانات، إلى محكمة الجنح للمحاكمة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بورود معلومات لقسم شرطة 15 مايو، مفادها أن "كمال. م. ك" 28 سنة، عاطل، و"عبد الله. م. م" 28 سنة، عاطل، و"مصطفى. ن. ع" 23 سنة، عاطل، كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا، تخصص في سرقة دور الحضانات بأسلوب "التسلق".

وأضافت التحقيقات، أنه بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم.

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وتبين من التحقيقات، أنه بمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بسرقة 3 شاشات LCD من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 180، وسرقة شاشة كمبيوتر، وحدة كمبيوتر "كيسة" من داخل حضانة بمنطقة المجاورة 15".

وتم بإرشاد المتهمين ضبط كافة المسروقات لدى عميلهم "حسن النية "عصام الدين. ا. س" 53 سنة صاحب أجهزة كهربائية، وباستدعاء المجنى عليها الأولى تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.