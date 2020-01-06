مصر | حبس سائق متهم بسرقة المواطنين أثناء توصيلهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس سائق متهم بسرقة المواطنين أثناء توصيلهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، حبس سائق تاكسي، بتهمة سرقة المواطنين، في أثناء توصيلهم، بأسلوب المغافلة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية، من مباحث قسم شرطة مصر القديمة بشارع عبدالعزيز آل سعود، دائرة القسم، تلاحظ لهم تجمع من الأهالي، وباستبيان الأمر تم مقابلة "علي. ا" 57 سنة مدير شركة استيراد، و"بشير. ع" 56 سنة أعمال حرة ومقيم بذات العنوان.