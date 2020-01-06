مصر | ضبط شقيقين ينقبان عن الآثار بالوايلي

وورد إخطار من المقدم وائل شرارة، نائب مأمور قسم شرطة الوايلي، مفاده وجود معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة الوايلي، بقيام شخصين بالتنقيب عن الآثار، بعقار بمنشية الصدر.

وانتقلت قوة أمنية من مباحث القسم، وتمكنوا من ضبطهما، وتبين أنهما كل من "محمد 37 عاما، عاطل وشقيقة متولي، 40 عاما، عاطل، حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، داخل العقار ملكهما، وعثر بداخله على حفرة بعمق 3 أمتار، وقطرها 120سم، وأدوات تنقيب.

وجارٍ تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.