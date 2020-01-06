مصر | تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"تنظيم الصعيد" لـ3 فبراير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل إعادة محاكمة متهم بـ"تنظيم الصعيد" لـ3 فبراير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الثانية إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، جلسة إعادة إجراءات محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين "تم الحكم عليهم" بتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم "داعش"، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تنظيم الصعيد"، لجلسة 3 فبراير؛ لتعذر حضور المتهم.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد

وكان النائب العام المستشار نبيل صادق، أحال المتهمين وبينهم سيدتان إلى محكمة الجنايات بتهمة تمويل العمليات الإرهابية للتنظيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تأسيس وتولى قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.