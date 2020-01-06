مصر | ضبط ربة منزل سرقت شقة ثم أشعلت النيران بها في دار السلام

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ربة منزل سرقت شقة ثم أشعلت النيران بها في دار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت قوات الأمن القبض على ربة منزل، بتهمة إشعال النيران داخل شقة بدار السلام، عقب سرقتها.

تبلغ لقسم شرطة دار السلام من شرطة النجدة بنشوب حريق بشقة كائنة بالعقار رقم 5 شارع إبراهيم عواد ـ دائرة القسم بالانتقال تبين نشوب حريق بشقة كائنة بالطابق السادس بالعقار محل البلاغ ملك المدعو إبراهيم 58 عاما ومقيم محل البلاغ نتج عنه احتراق محتويات غرفة نوم الشقة بالكامل " دون إصابات وتم السيطرة على الحريق بمعرفة الإدارة العامة للحماية المدنية.

بإجراء المعاينة تبين تغيير كالون باب الشقة وعثر بمحل البلاغ على عدد 2 قلب كالون بسؤال مالك الشقة أيد ما جاء بالفحص وقرر باكتشافه سرقة شاشة LCD ماركه جهاز كمبيوتر "لاب توب" من داخل الشقة سكنه وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة المدعوة ضحي 42 عاما ربة منزل ومقيمة شارع احمد زكي ـ دائرة القسم زوجة شقيق زوجة المبلغ.

بإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطها وبمواجهتها بالمعلومات والتحريات أيدتها وفى سبيل ذلك استغلت عدم تواجده بالشقة لحضوره حفل زفاف نجلته واستعانت بأحد الفنيين وتمكنت من فتح باب الشقة وتغيير الكالون والاستيلاء على المسروقات وعقب ذلك قامت بسكب سائل السولار داخل غرفة نوم الشقة وإضرام النيران بها ولاذت بالفرار.

تم بإرشادها ضبط المسروقات بمسكن صديقتها المدعوة فوزية 50 عاما ربة منزل مقيمة شارع بخيت ـ دائرة القسم بسؤال الاخيرة نفت علمها بان المضبوطات من متحصلات واقعة سرقة استدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمها بارتكاب الواقعة.