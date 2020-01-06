مصر | الحماية المدنية تدفع بقوة إنقاذ بري في حادث تصادم جامعة القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحماية المدنية تدفع بقوة إنقاذ بري في حادث تصادم جامعة القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة بسيارة إطفاء، وفريق إنقاذ بري، كمساعدة لإنقاذ المصابين في حادث انقلاب ميكروباص أمام جامعة القاهرة.

كان لقى 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 6 آخرين، إثر انقلاب سيارة ميكروباص بمحور صفط اللبن أمام جامعة القاهرة.

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كانت ظهرت كثافات مرورية أعلي محور صفط اللبن، أمام جامعة القاهرة، إثر انقلاب سيارة ميكروباص، وتم رفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين بمحور صفط اللبن، في الاتجاه القادم من فيصل في اتجاه ميدان لبنان، أمام جامعة القاهرة، وعلى الفور دفع مدير المرور بالجيزة، برجال المرور للوقوف على ملابسات الحادث وظروفه، ونقل المصابين إلى المستشفى، ورفع حطام الحادث والعمل على عودة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أنه حال سير سيارة ميكروباص محمل بالركاب، اصطدمت بسيارة أخري نقل تابعة لهيئة النقل العام، كانت تسير عكس الاتجاه، مما أسفر عن انقلاب السيارة الميكروباص وتهشمها، ومصرع وإصابة 10 أشخاص من مستقليها، وتم نقلهم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام لتلقي العلاج اللازم.