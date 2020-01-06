مصر | ضبط مرتكب واقعة مقتل طالب المحمودية بالبحيرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مرتكب واقعة مقتل طالب المحمودية بالبحيرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ضبطت أجهزة وزارة الداخلية، مرتكبي، واقعة العثور على جثة طالب مُقيم بدائرة مركز شرطة المحمودية بأحد مصارف المياه مركز شرطة المحمودية بمديرية أمن البحيرة، وبها جروح طعنية متفرقة، وكذا آثار دماء بحافة ترعة المصرف.

وبسؤال والده، قرر خروجه صحبة صديقه، الطالب، المُقيم بالعزبة نفسها، وعدم عودته.

وتم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائي، بمديرية أمن البحيرة، توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وضبطه، وبمواجهته اعترف تفصيليًا بارتكاب الواقعة لسابقة حدوث مشاجرة بين عائلة المجني عليه وعائلته نتج عنها وفاة أحد أطراف عائلته وتم التصالح فيها عرفيًا بين العائلتين، فعقد العزم على قتل المجني عليه انتقامًا منه لاعتياده استفزاز مشاعره إبان واقعة القتل المشار إليها.