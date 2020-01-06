مصر | ضبط سائق بحوزته 4 كيلو حشيش في سوهاج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سائق بحوزته 4 كيلو حشيش في سوهاج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة وزارة الداخلية، في القبض علي سائق بسوهاج، بحوزته كمية كبيرة من الحشيش.

تمكنت قوة أمنية تابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج أثناء ملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط سيارة ملاكى قيادة سائق مقيم بدائرة مركز شرطة سوهاج وبحوزته عدد "32" طربة لمخدر الحشيش "وزنت 3.600 كيلو جرام" - مبلغ مالى - هاتف محمول

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه.