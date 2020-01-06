مصر | طبنجة وبندقية.. ضبط تشكيل عصابي خلال حملة مبكرة بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طبنجة وبندقية.. ضبط تشكيل عصابي خلال حملة مبكرة بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحملة أمنية وانضباطية مُكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة المرج لضبط كافة صور الخروج على القانون.

وأسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، جاء أبرزها على النحو التالي:

ضبط 13 قطعة سلاح ناري وذخائر.. عبارة عن:

بندقية آلية.

2 بندقية خرطوش.

طبنجة.

فرد روسى.

8 فرد خرطوش.

18 طلقة نارية وخرطوش مختلفة الأعيرة.

ضبط عدد 15 قطعة سلاح أبيض.

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ضبط 10 قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،380 كيلو جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 17 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 1،130 كيلو جرام.

عدد 368 قرص مخدر.

ضبط هارب من السجن.

تنفيذ العديد من الأحكام القضائية من بينهم "حكم بالسجن المؤبد".

ضبط 2 متهم مطلوب ضبطهما وإحضارهما فى قضايا مختلفة.

رفع عدد 7 سيارات متروكة، "أحدهما مُبلغ بسرقتها".