مصر | ضبط تاجر أحذية متهم بسرقة سيارة بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تاجر أحذية متهم بسرقة سيارة بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على تاجر أحذية؛ لسرقته سيارة وبداخلها مبلغ مالي، ومستلزمات تصنيع بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة باب الشعرية، بمديرية أمن القاهرة، من تاجر أحذية، مقيم بالشرقية، باكتشافه سرقة السيارة ملكه حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبداخلها مبلغ مالي وجهاز "DVD" ومستلزمات أحذية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة وتتبع خط سير هروب المتهم، أمكن العثور على السيارة المستولى عليها بمحيط دائرة القسم وتبين سرقة محتوياتها.

وبتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب تلك الواقعة عاطل- مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، سبق إتهامه فى عدد "54" قضية آخرهم "سرقة متنوعة".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته 11 جرام هيروين، وكمية من مفاتيح السيارات المصطنعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وأضاف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار.