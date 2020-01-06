مصر | الداخلية: ضبط 35 قطعة سلاح نارى و101 قضية مخدرات في 24 ساعة

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نجحت وزارة الداخلية خلال حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، خلال 24 ساعة من ضبط 35 قطعة سلاح نارى، 101 قضية مخدرات وتنفيذ 40107 حكم قضائى متنوع.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط عدد 35 قطعة سلاح نارى، بحوزة 35 متهم.. وذلك على النحو التالى:

بندقية آلية.

4 بنادق خرطوش.

3 طبنجات.

27 فرد محلى.

(64 طلقة مختلفة الأعيرة.

159 قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ 40107 حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

135 حكم جناية.

12447 حكم حبس جزئى.

1892 حكم حبس مستأنف.

20173 حكم غرامة.

5460 حكم مخالفة.

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فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط 3 تشكيلات عصابية، ضموا 8 متهمين، إرتكبوا 3حوادث متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط 101 قضية مخدرات بحوزة 102 متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر الحشيش وزنت 4،498 كيلو جرام.

كمية من مخدر البانجو وزنت 770 جرام.

كمية من مخدر الهيروين وزنت 944 جرام.

كمية من مخدر الشابو وزنت 198 جرام.

كمية من مخدر الفودو وزنت 25 جرام.

كمية من مخدر الأستروكس وزنت 575 جرام.

عدد 3856 قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين والسجناء الهاربين: ضبط 22 متهما.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط 10 متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط 208 دراجة نارية مخالفة.

فى مجال إعادة المركبات المُبلغ بسرقتها: إعادة سيارتين.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط 24451 مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص 46 من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية 8 منهم.