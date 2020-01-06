مصر | خلال 24 ساعة.. ننشر جهود شرطة التموين بكافة المحافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. ننشر جهود شرطة التموين بكافة المحافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط (1005) قضية تموينية متنوعة "خلال 24 ساعة".. أبرزها القضايا الآتية:-

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ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (2،425) طن (مقطعات دواجن، مفروم لحوم، سجق، كلاوى، مقطعات كبدة) معبأة داخل عبوات غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغيرات فى خواصها الطبيعية.

ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة دمنهور (بمحافظة البحيرة) لحيازته 16،540 طن "عسل نحل" من مرتجعات الأسواق غير صالحة للاستهلاك الآدمي معبأة داخل براميل، تمهيدًا لإعادة تدويرها واستخلاص الشوائب منها وتعبئتها مرة أخرى داخل عبوات جديدة كمنتج نهائى بدون أية بيانات تفيد تاريخ الإنتاج والصلاحية، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط المدير المسئول عن إدارة شركة لتعبئة المواد الغذائية "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة الخانكة (بمحافظة القليوبية) لحيازته (25) طن "تين مجفف" معبأة داخل شكائر من مرتجعات الأسواق فى موسم شهر رمضان الماضى غير صالحة للإستهلاك الآدمى لعدم مطابقتها لمواصفات الصحة الغذائية، تمهيدًا لإعادة تدويرها وتعبئتها داخل عبوات، لطرحها للبيع فى الأسواق خلال موسم شهر رمضان القادم "كمنتج نهائى"، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية "بدون ترخيص" بدائرة قسم شرطة العامرية ثان (بمحافظة الإسكندرية) لحيازته 20،980 طن "أعلاف حيوانية" منتج نهائى معبأة داخل شكائر مدون عليها بيانات بأسماء شركات وهمية مجهولة المصدر غير صالحة للاستهلاك الحيوانى، مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من مربى الثروة الحيوانية والداجنة.