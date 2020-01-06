مصر | ضبط تشكيل عصابي ومخدرات في حملة أمنية بمدينة نصر (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابي ومخدرات في حملة أمنية بمدينة نصر (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت مديرية أمن القاهرة، بحملة مكبرة استهدفت دائرة قسم شرطة نصر أول على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية.

أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج الايجابية التالية:

16 مخدرات اتجار "262 جرام حشيش، كيلو جرام فودو، 60 جرام هيروين، 27 قرص مخدر، 250 بودر"

13 سلاح ناري "1 بندقية آليه، 3 بندقية خرطوش، 9 فرد خرطوش، عدد 95 طلقة"

15 سلاح ابيض

2 سرقات عامة

1 خطف وإكراه على توقيع

1 هارب من المراقبة

5 أحكام سياسية

24 حكم جناية منهم 2 مؤبد

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2 ضبط وإحضار

9 أحكام مجمعة

7 حكم حبس جزئي

2 أحكام غرامات بإجمالي 60 ألف جنية

2 عثور على سيارات مبلغ بسرقتها

120 فحص شقق مفروشة

7 محلات انترنت

36 فحص مقاهي

23 قضايا تموينية

148 قضايا مرافق

وقد لاقت الحملة ارتياحا كبيرا في أوساط المواطنين وعززت ثقتهم في قدرة الشرطة علي مواجهة كافة الظواهر الإجرامية وإشعارهم بالتواجد الأمني الفعال، وجاري بذل مزيد من الجهد لاستهداف مناطق أخرى بالعاصمة بحملات أخرى للقضاء على كافة الظواهر الإجرامية.