مصر | ضبط تشكيل عصابى بتهمة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط تشكيل عصابى بتهمة تزوير المحررات الرسمية في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى تزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية بالقاهرة.

أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة على قيام أحد الأشخاص بتزوير المحررات الرسمية ورخص القيادة المهنية للمواطنين بقصد استخراج بطاقة رقم قومى مُثبت بها المهنة سائق لعملائه من راغبى السفر للدول العربية نظير مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته عدد 3 رخص قيادة بأسماء مختلفة "إحداها تحمل اسمه" – هاتف محمول وجميعهم مزورين.

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وبمواجهته اعترف بتكوينه تشكيلًا عصابيًا بالاشتراك مع (شخصين آخرَيْن أحدهما "له معلومات جنائية" – مقيمين بمحافظة الجيزة) تخصص نشاطه الإجرامي فى اصطناع وتزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية، حيث يقوم المتهمان الثانى والثالث باصطناعها وترويجها على عملائهم عن طريق الأول.

وعقب تقنين الإجراءات وبالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم ضبطهما، وضبط بمسكنهما 4 أكلاشيهات- كمية من العقود والشهادات والخطابات والتأشيرات "منسوب صدورهم لأماكن مختلفة بأسماء بعض الأشخاص ممهورين بأكلاشيه إحدى الجهات الحكومية وبخاتم شعار الجمهورية" كمية من بطاقات الرقم القومى بأسماء أشخاص مختلفين.. وجميعهم مزورين – مبلغ مالى.

بمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم الأول أيداها، وأقرا باصطناع وتزوير المحررات الرسمية وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية باستخدام المضبوطات المشار إليها، وأضافا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات نشاطهم الإجرامي.