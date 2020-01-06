مصر | ضبط متهمة بسرقة 420 ألف جنيه من والدها بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط متهمة بسرقة 420 ألف جنيه من والدها بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من ضبط ربة منزل سرقت 420 ألف جنيه من مسكن والدها، بمنطقة المطرية.

حيث تبلغ لقسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة من مندوب توزيع كروت شحن للهواتف المحمولة مقيم بدائرة القسم باكتشافه وجود بعثرة بمحتويات الشقة سكنه وسرقة صندوق حديدي من داخل الدولاب الخاص بغرفة النوم، وبداخله مبلغ 420 ألف جنيه - 1500 ريـال سعودى- 250 كارت شحن مختلف الشركات والفئات.

ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ابنة المبلغ "ربة منزل" مقيمة بذات العنوان، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع آخر "محدد" - مقيم بدائرة قسم شرطة روض الفرج، وقررت بأنها قامت بمغافلة والدها، والاستيلاء على المسروقات وتسليمها للأخير، والاتفاق معه على الهروب من منزل والدها.

وبإعداد الأكمة اللازمة تم ضبط المتهم الثانى، وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمة الأولى أيدها، وتم بإرشاده ضبط الصندوق الحديدى المستولى عليه وبداخله كافة المسروقات بمكان إخفائها، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات وأتهمهما بالسرقة.