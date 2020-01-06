مصر | الداخلية تُعيد طفلة مفقودة إلى والدتها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الداخلية تُعيد طفلة مفقودة إلى والدتها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعادت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، طفلة تم العثور عليها تائهة، إلى والدتها بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة حلوان، من غرفة عمليات نجدة القاهرة، من أحد المواطنين، مقيم بمنطقة منشأة ناصر بعثوره على طفلة، تبلغ من العمر 15 عاما، وتحتاج للمساعدة للتوصل لأهليتها.

وتم التوجه لمحل البلاغ، ومقابلة المُبلغ والطفلة، وتم اصطحابها لديوان القسم، وفي أثناء ذلك حضرت لديوان القسم إحدى المواطنات، مقيمة بمدينة نصر للسؤال على ابنتها الطفلة، وأفادت بأنها تعاني من حالة مرضية، وأنها انصرفت من المنزل، ولم تتمكن من العودة مرة أخرى، وقيامها بالإدلاء بمواصفات الطفلة.

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وبعرض الطفلة على الأم تعرفت عليها، وقدمت شهادة ميلاد، وتم تسليمها الطفلة، وأخذ التعهد اللازم عليها بحسن رعايتها.

ووجهت والدة الطفلة الشكر لرجال الشرطة، لإعادتها ابنتها وحسن تعاملهم معها.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.