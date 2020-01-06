مصر | ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في القاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 3 أشخاص بتهمة غسل 10 ملايين جنيه في القاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على 3 أشخاص قاموا بغسل قرابة 10 ملايين جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة بالقاهرة.

وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية مسجلة- مقيمين بمحافظة القاهرة لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بالبنوك.

وقاموا بشراء العقارات فى أماكن مختلفة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات قرابة (عشرة ملايين جنيه).