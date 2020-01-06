مصر | ضبط سيارة بها لوحات "مضروبة" بالدقهلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط سيارة بها لوحات "مضروبة" بالدقهلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية، هوية مالك سيارة ملاكي، إثر تداول صورها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونزع مالك السيارة، اللوحات المعدنية الخاصة بها، ووضع أخرى مصطنعة، تحمل عبارات غير لائقة.



واتضح أنه طالب جامعي، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنصورة، وأمكن ضبطه حال سيره بالسيارة المشار إليها، من دون لوحات معدنية، مثبت بها زجاج حاجب للرؤية" بمنطقة توريل بدائرة قسم شرطة ثان المنصورة، وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة.

وتم التحفظ على السيارة واللوحة المصطنعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

