أخبار مصر | إلزام القنوات ببث 3 ساعات أسبوعيًا مخصصة للأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلزام القنوات ببث 3 ساعات أسبوعيًا مخصصة للأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حددت "مدونة السلوك الإعلامي للطفل" التي وضعها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلزام وسائل الإعلام المختلفة والإذاعات، ببث 3 ساعات على الأقل أسبوعيًا مخصصة للأطفال من البرامج الأساسية، على جدول البث الرئيسي للمحطات.

كما ألزم المجلس هيئات البث، بضمان وصول ذوي الاحتياجات الخاصة للمواد الإعلامية؛ وذلك من خلال توفير الإعدادات التي تُسهل تفاعلهم مع وسائل الإعلام المختلفة.

وانتهي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، من إعداد المسودة الأولى لـ "مدونة السلوك الإعلامي للأطفال"؛ والتي أعدها بالتعاون مع المجلس القومي للأمومة والطفولة، تحت إشراف اليونيسيف، والتي مقررًا أن يعرضها خلال اجتماعه المقبل، للموافقة عليها وإصدارها بشكل رسمي؛ لتصبح مُلزمة لكافة وسائل الإعلام بأنواعها، وكل ما يُعرض على الشاشة.

وتستمد هذه المدونة شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية، منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية الامم المتحدة لحقوق الطفل، والدستور المصري، والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام".