أخبار مصر | تحصيل مليون جنيه مستحقات مصريين بإيطاليا

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أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو بإيطاليا، نجح في تحصيل مستحقات المصريين لدى أصحاب الأعمال الذين تقدموا بشكواهم للمكتب، وبلغت ما يوازي مليون 921 ألف جنيه مصري تقريبا.

وقال المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعد الدين، إن الوزير تلقى تقريرا من مكتب التمثيل العمالي، أشار فيه المستشار العمالي بالقنصلية المصرية بميلانو عزت عمران إلى أنه استطاع حل 263 شكوى وديا بين عاملين مصريين وأصحاب أعمال إيطاليين من إجمالي 368 شكوى تقدموا بها للمكتب، حيث تم تحويل شكوى 20 للقضاء، وما زالت هناك 85 شكاوى قيد الدراسة والبحث، وذلك خلال 2019.

وأضاف أنه استطاع خلال الفترة المشار إليها توفير 135 فرصة عمل داخلية وخارجية للعمالة المصرية، وعقد 101 لقاء مع الجالية المصرية ، وقام بـ 174 زيارة للمصالح الحكومية، و176 زيارة ميدانية للمنشآت التى يعمل بها مصريون للتأكد من وجود عقود عمل لهم، ووجودهم تحت مظلة التأمينات الإيطالية، والوقوف على المشاكل التى تواجههم، والتشاور معهم حول ما يحتاجونه من خدمات، وتم التأكيد عليهم بأن مكتب التمثيل العمالى فى خدمتهم، وتزويدهم بالتليفون الشخصى للمستشار العمالى، والرد على 20 ألف استفسار للمصريين خلال نفس الفترة.

وعن أهم المشاكل التي تواجه العمالة المصرية بإيطاليا، قال المستشار العمالي إنها تتمثل في استمرار ظاهرة توقيع المصريين على إيصالات أمانة على بياض لحاجتهم للعمل، ويقوم المكتب بدوره بالتوعية فى أى مناسبة وأى لقاء مع العمالة ويعمل جاهدا على حل مشاكل تلك العمالة.