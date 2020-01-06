أخبار مصر | مصطفى بكري: 4 دول أمام إيران لاستهداف المصالح الأمريكية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصطفى بكري: 4 دول أمام إيران لاستهداف المصالح الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب والإعلامي مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المنطقة تشهد توترات غير مسبوقة في الوقت الراهن، وخاصة بعد مقتل قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، التابع للحرس الثوري الإيراني.

وأضاف "بكري"، في تصريح إلى "الخليج 365"، أن هناك العديد من الاحتمالات للرد على مقتل سليماني، بتوجيه إيران ضربة قوية تستهدف المصالح الأمريكية والإسرائيلية للنفط في مناطق العراق ولبنان وسوريا واليمن، أو توجيه ضربات من قبل عناصر إيرانية داخل الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع أن هناك سيناريو مطروح بقوة ويتلخص في إخراج القوات الأمريكية من المنطقة بأي ثمن، ولو بالاعتداءات الهجومية على قواعدها العسكرية. وأكد عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المنقطة مُقبلة على حرب لا محالة وستكون خسائرها كبيرة وستؤثر بشكل مباشر على البورصات العالمية، وخاصة على أسعار النقط. Advertisements

ونوه بأن البلد الوحيد الآمن عن تلك الأحداث هو مصر، بفضل سياسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، المُتزنة بالمواقف التي يتخذها بشأن القضايا الدولية. وأردف أن مصر دائمًا وأبدًا ليست طرفا في أي صراعات، وأن مصر حين تتخذ قرارا فهو نابع وفقًا لمصالحها القومية والعربية، وأن عملية المناورة البرمايئة التي قام بها أبطال وبواسل الجيش المصري بإحدى مناطق البحر المتوسط، علامة ومؤشر لكل من تسول له نفسه بتهديد الأمن القومي المصري سيكون مصيره الهلاك المحتوم.

واختتم بأن القوات المسلحة المصرية، ليست هينة وقادرة على الردع لكل من يسعى للعبث بالأمن القومي المصري.