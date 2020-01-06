أخبار مصر | فرحة طالبات الصف الأول الثانوي بالمرج بعد استلامهم التابلت (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرحة طالبات الصف الأول الثانوي بالمرج بعد استلامهم التابلت (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت إدارة المرج التعليمية بتسليم "التابلت" لطالبات الصف الأول الثانوي، حيث ظهرت الفرحة على وجوه الطالبات، ومازالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تتابع عملية توزيع التابلت.

وكانت قد قالت وزارة التربية والتعليم، إن الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، اجتماع مع مديري المديريات التعليمية بالمحافظات، بالديوان العام.

وأضافت الوزارة، فى بيان لها، أن الاجتماع جاء في ضوء توجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بالاستعداد لامتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي.

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ومن ناحيته، أوضح "حجازي" أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة مركزية بديوان عام الوزارة، لمتابعة الإجراءات الخاصة باختبارات الصف الأول الثانوي والصف الثاني الثانوي، مشيرًا إلى أنه سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى المديرية برئاسة مدير المديرية وعضوية مدير التعليم الثانوي والموجه العام للمادة ومدير مركز التطوير.

كما سيتم تشكيل غرفة متابعة على مستوى الإدارة التعليمية برئاسة مدير عام الإدارة وعضوية وكيل الإدارة ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة وموجه أول المادة.

وشدد نائب الوزير لشئون المعلمين على تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2017 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وحول الامتحانات الورقية، أكد "حجازي"، أنها ستكون اختيار من متعدد ما عدا مواد اللغات، وأن ما جاء بالنماذج الاسترشادية، التي تم رفعها على موقع الوزارة، ما هي إلا أمثلة استرشادية وليست نماذج امتحانات.