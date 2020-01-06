أخبار مصر | تفاصيل العثور على كتل أثرية أثناء حفر الصرف الصحي بدمياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل العثور على كتل أثرية أثناء حفر الصرف الصحي بدمياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توجهت لجنة أثرية برئاسة مدير عام آثار محافظة الدقهلية صباح اليوم الاثنين، إلى قرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك لمعاينة الكتل الحجرية التي تم العثور عليها أثناء أعمال مشروع للصرف الصحي في المنطقة المواجهة لجبانة المسلمين بالقرية.

وأوضح الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المعاينة أثبتت أثرية الكتل الحجرية والتي تم اكتشافها ملقاة بالرديم الناتج عن الحفر على عمق ٤ متر تقريباً، وهما عبارة عن كتلتين حجريتين من الالباستر عليهما نقوش بالهيروغليفيه.

الأولى مستطيلة الشكل بأبعاد ١٠٨ سم طول، ٦٤ سم عرض، ٣٠ سم سمك، والثانية بأبعاد ٨٠ سم طول، ٦٤سم عرض، ٢٤ سم سمك. أما الكتلة الثالثة مصنوعة من الحجر الجيري وتخلو من أي نقوش وبأبعاد ٦٨سم طول، ٤٥سم عرض، ٤٠ سم سمك، مما يحتوي الرديم الناتج من الحفر على بعض الشواهد الأثرية متمثله في شقف الفخار.

وأكد وزيري على أنه تم إيقاف جميع أعمال الحفر بالموقع، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك الكتل إلى المخزن المتحفي و تخصيص بعثة أثرية علمية للقيام بحفائر إنقاذ بالمنطقة لاكتشاف ما تخبأه من أسرار.