أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يكشف عن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يكشف عن أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تولي مشروع إحياء العائلة المقدسة اهتمامًا كبيرًا.

وأوضح أنه في إطار هذا الاهتمام تم ترميم وافتتاح العديد من المواقع والكنائس والأديرة الأثرية على المسار، منها افتتاح الكنيسة المعلقة بمصر القديمة بعد الانتهاء من ترميمها، كما تم الانتهاء من أعمال ترميم كنيسة العذراء مريم والشهيد أبانوب في سمنود.

وكذلك افتتاح مغارة وكنيسة أبي سرجة في مصر القديمة بالإضافة إلى ترميم أجزاء من أديرة وادي النطرون الأربعة.

وجارٍ حاليًا ترميم وتأهيل كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير في المنيا ومشروع تطوير موقع شجرة مريم في المطرية، هذا بالإضافة إلى إصدار كتالوج بالغتين العربية والإنجليزية لتوثيق مسار العائلة المقدسة والمواقع الأثرية التي مرت عليها الرحلة.

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كما تقوم الوزارة أيضا بتطوير مستوى الخدمات السياحية المقدمة للزائرين بالمواقع الموجودة علي نقاط مسار العائلة المقدسة وذلك للنهوض بها ورفع كفاءتها.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية لوزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني بمنطقة مجمع الأديان.

ويضم مسار العائلة المقدسة ٢٥ نقطة تمتد لمسافة 3500 ذهابًا وعودة من سيناء حتى أسيوط، حيث يحوي كل موقع حلت به العائلة مجموعة من الآثار في صورة كنائس أو أديرة أو آبار مياه ومجموعة من الأيقونات القبطية الدالة على مرور العائلة المقدسة بتلك المواقع وفقًا لما أقرته الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مصر.

وبدأت رحلة دخول العائلة المقدسة من رفح بالشمال الشرقي للبلاد، مرورًا بالفرما شرق بورسعيد، وإقليم الدلتا عند سخا بكفر الشيخ، وتل بسطا بالشرقية، وسمنود بالغربية، ثم انتقلت إلى وادي النطرون في الصحراء الغربية حيث أديرة الأنبا بيشوى والسيدة العذراء "السريان"، والبراموس، والقديس أبو مقار.