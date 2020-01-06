شكرا لقرائتكم خبر عن «مسرح شو» ينال إعجاب الجمهور على مسرح رومانس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نالت عروض مشروع مسرح شو إعجاب الكثير من الجمهور، حيث عُرض، ٢ يناير، على مسرح رومانس مسرحية «إنها حقًا عائلة محترمة»، ومسرحية «العيال كبرت».

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ويعرض «مسرح شو» أسبوعيًا كل خميس وجمعة، من الثامنة حتى العاشرة مساءً، ولاقت العروض إعجابا من الجمهور وتفاعلا واضحا مما أدى إلى رفع الروح المعنوية لكامل الفريق.

وصرح المخرج كريم الكسار، صاحب فكرة مسرح شو، بأن العروض قائمة على محاكاة المسرح القديم بوجوه جديدة بعد ورشة العمل، والتي استغرقت أكثر من 12 ساعة يوميًا لخروج العروض بهذا الشكل.

وشارك بالعروض (شريف زهران- كريم الزيادي- نور حسين- علاء عبدالحليم- محمد نصر- محمد چيمي- احمد خيري- زياد حمدي- أمير أديب- مها عباس- هند امبابي- عزة سيد- أبانوب مجدي- حنان سمير- الطفل عبدالرحمن طارق- فاديه حلمي- ريمون فتحي- محمد جمال البطل الخفى- الجميلة هيام امبابي- أحمد درويش)، مع المخرج سمير الكدواني.