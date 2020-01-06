شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الثقافة تفتتح المقر الرئيسي للرقابة على المصنفات الفنية بعد التطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، الإثنين، مقر جهاز الرقابة على المصنفات الفنية بشارع قصر العيني، بعد التطوير وإعادة التأهيل ليصبح المقر الرئيسي لها بدلًا من المقر المتواجد بشارع طلعت حرب، بحضور الدكتور هشام عزمى أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، والدكتور خالد عبدالجليل، رئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

Advertisements

وقالت «عبدالدايم» في تصريحات صحفية، إن مطلع 2020 يشهد إضافة إلى البنية الثقافية المصرية، مشيرة إلى أنه تم إعادة تشغيل المقر الرئيسى للرقابة بعد توقف استمر ٥ سنوات يعمل على إثراء منظومة الإبداع في المجتمع ويستكمل الإنجازات التي بدأت العام الماضي، وتمثلت في افتتاح ٨ مقار للجهاز بالمحافظات.

وتابعت أن التطوير وإعادة التأهيل هو الأول للمقر منذ إنشاء الرقابة ويشمل النواحى اللوجيستية وأسلوب العمل، حيث تم استحداث 3 وحدات لتكنولوجيا المعلومات، والدراسات الاجتماعية، وتطوير الأداء كما تم مد ساعات العمل حتى السادسة مساء إلى جانب ضم عدد 20 متخصصًا من الرقباء، لضمان الحفاظ على جودة ومستوى الاعمال الفنية التي يتابعها الجمهور المصري.

يذكر أن المقر يتكون من 3 طوابق كانت مخصصة منذ عام 1961 للإدارة العامة للفنون الجميلة وتسلمته الرقابة عام 1985، وتم إغلاقه للتطوير عام 2015 وبدأ العمل على تأهيله منتصف عام 2017 .