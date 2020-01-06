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شكرا لقرائتكم خبر عن نعمة عبد الرحيم الباحثة بـ«إعلام جنوب الوادي» تحصل على الدكتوراه في «تحرير صحافة البيانات» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حصلت الباحثة نعمة عبد الرحيم مبارك، المدرس المساعد بقسم الإعلام الإلكتروني بكلية الإعلام وتكنولوجيا الاتصال جامعة جنوب الوادي بقنا على درجة الدكتورة في الرسالة المقدمة منها بعنوان: «أسالبيب تحرير صحافة البيانات وأثرها على فهم وتذكر المضمون الاقتصادي في الصحف الإلكترونية- دراسة تحليلية وشبه تجريبية» ومنحت لجنة المناقشة الباحثة الدكتوراه بتقدير مرتبة الشرف الأولى مع التوصية بتبادل الرسالة مع الجامعات الأخرى.
وتكونت اللجنة المشرفة من الدكتور عبد العزيز السيد، عهميد إعلام بني سويف، والدكتور حلمي محسب، وكيل إعلام جنوب الوادي. وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور فوزي عبد الغني، عميد المعهد العالي للإعلام بالإسكندرية والدكتور شريف اللبان، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.
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