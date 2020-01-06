- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن 1102 موظف بالشهر العقاري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أدى، صباح اليوم الاثنين، 1102 موظفين تم نقلهم للعمل بالشهر العقارى، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام الوزارة.
وألقى وزير العدل كلمة وجه فيها التهنئة للحضور، وأوضح خلالها أن الوزارة ستعقد عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة في مجال عملهم الجديد نظريا وعمليا، وعليهم أن يتخذوا القسم الذي أدوه، اليوم، دستوراً في عملهم.
وأكد على مبدأ الثواب والعقاب، قائلا: «من اجتهد وابتكر والتزم بواجبات وظيفته سيتم تقديره وإثابته، في حين سيتم معاقبة من يهمل أو يقصر أو يتعمد المخالفة في عمله». واختتم وزير العدل كلمته بتمنياته لهم بالسداد والتوفيق في عملهم الجديد.
والجدير بالذكر أن هذا الإجراء أحد الحلول الناجزة التي تساهم في حل مشكلات الشهر العقارى، إذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار في سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.
كانت هذه تفاصيل خبر 1102 موظف بالشهر العقاري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.