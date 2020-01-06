شكرا لقرائتكم خبر عن 1102 موظف بالشهر العقاري يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى، صباح اليوم الاثنين، 1102 موظفين تم نقلهم للعمل بالشهر العقارى، اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان، وزير العدل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام الوزارة.

Advertisements

وألقى وزير العدل كلمة وجه فيها التهنئة للحضور، وأوضح خلالها أن الوزارة ستعقد عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة في مجال عملهم الجديد نظريا وعمليا، وعليهم أن يتخذوا القسم الذي أدوه، اليوم، دستوراً في عملهم.

وأكد على مبدأ الثواب والعقاب، قائلا: «من اجتهد وابتكر والتزم بواجبات وظيفته سيتم تقديره وإثابته، في حين سيتم معاقبة من يهمل أو يقصر أو يتعمد المخالفة في عمله». واختتم وزير العدل كلمته بتمنياته لهم بالسداد والتوفيق في عملهم الجديد.

والجدير بالذكر أن هذا الإجراء أحد الحلول الناجزة التي تساهم في حل مشكلات الشهر العقارى، إذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل 1102 موظف من جهات عملهم الأصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار في سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.

1102 موظف تم نقلهم بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

1102 موظف تم نقلهم بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل