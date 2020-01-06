شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يوجه بتلبية احتياجات المواطن السيناوي بشتي القطاعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء دكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام بتلبية احتياجات المواطن السيناوي في شتي القطاعات، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف المحافظ خلال الاجتماع الذي عقد برئاسته، «أنه على جميع المسؤولين والعاملين في محافظة شمال سيناء التعاون من أجل تلبية مطالب واحتياجات المواطن السيناوي»، وكان الاجتماع بحضور كل من اللواء السيد هاشم، مساعد مدير إدارة المياه، والعميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، والعميد ماجد محمد أحمد، رئيس مركز ومدينة العريش، والمهندس مصطفي عبدالفتاح، رئيس قطاع المياه بشمال سيناء، والمهندس محمد عابد، مدير عام مديرية الطرق بشمال سيناء، والمهندس عبدالصبور الراوي، استشاري شركة المياه، وعدد من القيادات وشركات المقاولات العاملة في شبكة المياه الجديدة.

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وشدد المحافظ، على إعادة الشيئ لأصله بعد عمليات الحفر بشبكه المياه الجديدة بشوارع مدينة العريش بصورة عاجلة، لسهولة السيولة المرورية وتحرك المواطنين، مؤكدًا على رصف الشوارع في مختلف أحياء وتجمعات مدينة العريش.

من جانبه أكد العميد أسامة الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه تم التعاقد على إنشاء شبكة المياه في مدينة العريش بطول 520 كيلومترا، وأن ما تم تنفيذه حتي اللحظة يبلغ 694 كيلو مترا، بزيادة تبلغ 174 كيلو مترا عن المتعاقد عليه.

كما أشار الغندور إلى تشكيل لجنة لحصر أطوال شبكة المياه في منطقة المساعيد، تمهيدًا لرصف الشوارع التي تمت عمليات الحفر بها، برئاسة مدير الإدارة الهندسية في مجلس مدينة العريش وعضوية ممثلين عن الإدارة الهندسية بالمجلس وشركة المياه ومقاول المنطقة والمكتب الاستشاري، على أن تقوم اللجنة بعمليات الحصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين.