شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الإشغالات بمحيط الكنائس بالقليوبية استعدادًا لأعياد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت الوحدات المحلية بمحافظة القليوبية حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بمحيط كنائس المحافظة استعدادا لاحتفالات المحافظة بأعياد الميلاد.

وأكد المحافظ أن روح الترابط والمحبة بين المسلم والمسيحي ستظل دائما، مشددا على روح الوطنية والتعايش الذي تتمتع به مصر، وأنها حاضنة لجميع اﻷديان.

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وأضاف المحافظ، في بيان له: «نقف جميعا صفا واحدا ضد اﻹرهاب ولا فرق بين مسلم ومسيحي، وستظل مصر دائما صامدة ومتوحدة ورافضة لكل محاولات النيل من وحدتها».

كان المحافظ قد أجرى جولة بمدينتي القناطر الخيرية وبنها لبعض الكنائس للتأكيد على الاستعدادات اللازمة لاحتفالات عيد الميلاد المجيد من نظافة وإنارة وتجميل وتأمين رافقه فيها الدكتورة ايمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد احمد على السكرتير العام والعميد ضياء الدين عبدالحميد رئيس مدينة القناطر الخيرية وعلى إمام نائب رئيس مدينة بنها.

ووجه المحافظ رؤساء المدن بإزالة الأتربة من الشوارع المحيطة بالكنائس ومتابعة حالة النظافة بصفة مستمرة بالشوارع وإزالة أي إشغالات قد تحدث أثناء الاحتفالات.