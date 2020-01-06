شكرا لقرائتكم خبر عن «الأعلى للجامعات» يوافق على بدء الدراسة في «إدارة الأعمال» بجامعة إسلسكا مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبحضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، الإثنين، على اعتماد اللائحة الداخلية لبدء الدراسة لدرجة البكالوريوس في إدارة الأعمال بجامعة إسلسكا مصر بنظام الساعات المعتمدة.

وتعد جامعة إسلسكا مصر هي الجامعة الأولى والوحيدة في مصر المتخصص في إدارة الأعمال بنفس البرنامج الذي تقدمه الجامعة الأم في باريس، والذى تم تطويره خلال السنوات الماضية، بصورة تواكب متطلبات العصر المعرفى الحديث الذي يصاحب الثورة الصناعية الرابعة، حيث تضمن البرنامج مقررات أساسية مرتبطة بالذكاء الاصطناعى، إلى جانب تدريس مقررات لأول مرة حول الجيل الخامس من الانترنت، وهى تمثل بداية للثورة الصناعية الخامسة والتى ستغير تماما من الصناعات القائدة في المجتمعات المختلفة، وأيضا ستغير من الوظائف المطلوبة لشركات هذا العصر الجديد.

يذكر أن جامعة «اسلسكا»، أول جامعة متخصصة في إدارة الأعمال بشكل غير تقليدى، في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وقد تم انشائها في فرنسا عام 1945، وبدأت برامجها في مصر منذ عام 1997، وهى تعتبر أبرز جامعة في مصر في مجال ماجستير ودكتوراه إدارة الأعمال، فضلا عن بكالوريوس إدارة الأعمال بالجامعة، وهو تمكين جميع خريجيها من العمل إما في شركات خاصة ليصبحوا من صغار رجال الأعمال، أو من خلال توظيفهم في إحدى الشركات الدولية التي وقعت معها اتفاقيات تعاون.