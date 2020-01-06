شكرا لقرائتكم خبر عن «وزيري»: أثرية 3 كتل حجرية عثر عليها أثناء أعمال مشروع للصرف الصحي بالدقهلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن لجنة أثرية عاينت 3 كتل حجرية تم العثور عليها أثناء أعمال مشروع للصرف الصحي في المنطقة المواجهة لجبانة المسلمين بقرية دنديط مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وأكدت أثرية الكتل الحجرية.

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وأضاف «وزيري» في تصريحات صحفية، الإثنين، أن معاينة اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة مدير عام آثار محافظة الدقهلية، أثبتت أثرية الكتل الحجرية التي تم اكتشافها ملقاة بالرديم الناتج عن الحفر على عمق 4 أمتار تقريباً، وهما عبارة عن كتلتين حجريتين من الألباستر عليهما نقوش بالهيروغليفية؛ الأولى مستطيلة الشكل بأبعاد 108 سنتيمترات (طول)، 64 سنتيمترا (عرض)، 30 سنتيمترا (سمك)، والثانية بأبعاد 80 سنتيمترا (طول)، 64 سنتيمترا (عرض)، 24 سنتيمترا (سمك).

وأوضح أن الكتلة الثالثة مصنوعة من الحجر الجيري وتخلو من أي نقوش وبأبعاد 68 سنتيمترا (طول)، 45 سنتيمترا (عرض)، 40 سنتيمترا (سمك)، كما يحتوي الرديم الناتج من الحفر على بعض الشواهد الأثرية متمثلة في شقف الفخار.

وأكد وزيري أنه تم إيقاف جميع أعمال الحفر بالموقع، وجار حاليا اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تلك الكتل إلى المخزن المتحفي وتخصيص بعثة أثرية علمية للقيام بحفائر إنقاذ بالمنطقة لاكتشاف الأسرار المخبأة.