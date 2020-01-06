شكرا لقرائتكم خبر عن «المركزي»: غدًا أجازة بالبنوك بمناسبة عيد الميلاد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر البنك المركزي، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، غدًا، بمناسبة عيد الميلاد المجيد، على أن يستأنف العمل، الأربعاء، 8 يناير 2020.

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