شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يهنئ طائفة الأرمن الأرثوذكس بعيد الميلاد المجيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمين برئاسة الجمهورية، محمد يحيي، إلى طائفة الأرمن الأرثوذكس؛ للتهنئة وحضورعيد الميلاد المجيد.

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