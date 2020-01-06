شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة»: تصدير 26 ألفا و750 شتلة مانجو وموالح وخوخ للسعودية والإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية، أنه تمت الموافقة على تصدير 26 ألفا و750 شتلة فواكه متنوعة من الموالح والمانجو والخوخ والليمون للسعودية والإمارات وسلطنة عمان.

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وأوضح التقرير أن اللجنة وافقت أيضا على استيراد 128 ألفا و774 طن تقاوي بطاطس لتلبية احتياجات مصر من تقاوي البطاطس لعروات زراعة البطاطس لزيادة الإنتاج المحلي من البطاطس والصادرات الزراعية.

وأشار إلى أنه تمت الموافقة على تصدير 17 ألفا و700 شتلة مانجو كيت أصل سكري ورمان منفلوطي وتين أسباني وجوافة بذرة وقشطة بلدي وسفرجل وتوت عماني وبشملة وخوخ نيماجارد وذلك للسعودية، بالإضافة إلى تصدير 9 آلاف و50 شتلة فاكهة من أصناف الليمون واليوسفي والبرتقال ورمان والكاكا والتين البرشومي وذلك لصالح الإمارات.

ولفت التقرير إلى تصدير 10 آلاف كيلوجرام تقاوي محاصيل حقلية لمحاصل الذرة مكانس وبرسيم حجازي وحشيشة السودان، موضحا أن ذلك يأتي في إطار تلبية احتياجات السوق المحلية وفقا للمعايير المعنية بضوابط تصدير الشتلات إلى الخارج وضمان خلوها من الأمراض والآفات الحجرية التي تمنع التصدير إلى الخارج.