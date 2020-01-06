شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية يعلن عن توافر 1500 فرصة عمل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن جهاز تشغيل شباب الخريجين بديوان عام المحافظة عن توافر 1500 فرصة عمل للشباب للمؤهلات فوق المتوسطة والمتوسطة إعدادية للعمل بإحدى كبريات الشركات التي تعمل في مجال تصنيع الأنظمة السلكية الكهربائية للسيارات والمركبات بكل أنواعها.

وقال مصدر بجهاز تشغيل الشباب إنه تم البدء في تلقي الطلبات ومقابلة الراغبين للعمل والالتحاق بتلك الوظائف من الآن وحتى نهاية شهر فبراير المقبل.. صرحت بذلك دعاء على مدير جهاز تشغيل الشباب بالإسماعيلية.

ومرفق طيه بيان بشروط شغل الوظيفة والمميزات الممنوحة بالاضافة إلى ميزة توفير وسيلة انتقال من والى مقر العمل، وقالت مدير الجهاز ان الإعلان في إطار جهود الدولة لتوفير فرص عمل للشباب وبناء على تعليمات اللواء أركان حرب شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بشأن التنويه عن فرص العمل التي يقوم جهاز تشغيل شباب الخريجين بالمحافظة بالبحث عنها والتواصل مع الشركات لتوفيرها.