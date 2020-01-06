شكرا لقرائتكم خبر عن فيديوجراف.. الحكومة تعرض نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء فيديوجراف استعرض فيه نتائج أعمال اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس وذلك منذ صدور أول قرار لها فى مايو 2018 وحتى الآن، حيث أسفرت أعمال اللجنة عن توفيق أوضاع 1412 كنيسة ومبنى على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين 851 كنيسة و561 مبنى.

وأظهر الفيديوجراف، أن اللجنة اتخذت 13 قرارًا منذ بدء تلقى طلبات تقنين أوضاع الكنائس والمبانى فى مايو 2018 وحتى يناير 2020.

واحتلت محافظة المنيا المركز الأول فى ‏التوزيع الجغرافى للكنائس والمبانى التى تم توفيق أوضاعها بـ 236 كنيسة ومبنى، وتلتها محافظة الجيزة بـ 140 كنيسة ومبنى، ومحافظة القليوبية بـ 124 كنيسة ومبنى، ومحافظة سوهاج بـ 120 كنيسة ومبنى، ومحافظة الإسكندرية بـ 113 كنيسة ومبنى، ومحافظة أسيوط بـ 91 كنيسة ومبنى.

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كما تم تقنين أوضاع 83 كنيسة ومبنى فى محافظة البحيرة و 83 كنيسة ومبنى فى محافظة الشرقية، و 82 كنيسة ومبنى فى محافظة بنى سويف بالإضافة إلى 61 كنيسة ومبنى فى القاهرة و47 فى محافظة أسوان، و35 فى محافظة الغربية، و33 فى محافظة المنوفية، و31 فى محافظة الدقهلية، و25 فى محافظة الأقصر، و19 فى محافظة البحر الأحمر، و17 فى محافظة قنا، و17 فى محافظة السويس، و16 فى محافظة الإسماعيلية، و13 فى محافظة مطروح، و10 فى محافظة بورسعيد، و8 فى محافظة كفر الشيخ، و6 فى محافظة الفيوم، وأخيرًا محافظة الوادى الجديد 2 كنيسة ومبنى.

وأشار الفيديوجراف، إلى الموقف التنفيذى للكنائس بمدن الجيل الرابع، موضحًا أنه تم افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وتنفيذ 6 كنائس بمدينة حدائق أكتوبر، بينما يجرى تنفيذ 8 كنائس بمدن (المنصورة الجديدة، العلمين الجديدة، غرب قنا، العبور الجديدة، أكتوبر الجديدة، غرب أسيوط) بالإضافة إلى إحلال وتجديد 18 كنيسة وملحقاتها بمحافظة المنيا بعد إلحاق ضرر بها بتكلفة تقديرية 40.4 مليون جنيه.

ورصد الفيديو جراف، تخصيص 41 قطعة أرض لبناء الكنائس بالمدن الجديدة خلال الفترة من 2014 حتى 2019، وإلى جانب هذه الخطوات، أوضح الفيديوجراف، أيضًا جهود ترميم وتأهيل الكنائس والأديرة الأثرية حيث تم ترميم وتطوير 13 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية، كما بلغت تكلفة ترميم كنيسة السيدة العذراء المعلقة بمصر القديمة 101 مليون جنيه، فى حين بلغت تكلفة ترميم دير «الأنبا بضابا» بنجع حمادى 4 ملايين جنيه، بينما يجرى ترميم وتطوير 42 كنيسة ودير على مستوى الجمهورية.

وفيما يتعلق بمشروع إحياء مسار العائلة المقدسة، فقد تم تشكيل لجنة مختصة لإدراج مسار العائلة المقدسة على قائمة التراث غير المادى لليونسكو، بالإضافة إلى تطوير موقع شجرة مريم وضمها لقطاع الآثار.

يشار إلى أن اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس تم تشكيلها فى يناير 2017، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية 6 وزراء، هم: الدفاع والإنتاج الحربى، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التنمية المحلية، الشؤون القانونية ومجلس النواب، العدل، والآثار، وممثل عن الطائفة المعنية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات سيادية، وتتولى اللجنة دراسة الطلبات وفقا لمجموعة من الشروط.