شكرا لقرائتكم خبر عن 1102 موظف جديد بالشهر العقارى يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدى صباح اليوم الإثنين 1102 موظف تم نقلهم للعمل بالشهر العقارى اليمين القانونية أمام المستشار عمر مروان وزير العدل، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بديوان عام الوزارة.

وقدم المستشار عمر مروان وزير العدل خلال كلمته التهنئة للحضور ، مشيرا إلى أن الوزارة ستعقد عدة دورات تدريبية لتنمية مهاراتهم وتزويدهم بالخبرات المطلوبة فى مجال عملهم الجديد نظريا وعمليا، وعليهم أن يتخذوا القسم الذى ادوه اليوم دستوراً في عملهم.

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وأكد وزير العدل على مبدأ الثواب والعقاب فمن اجتهد وابتكر والتزم بواجبات وظيفته سيتم تقديره وإثابته، فى حين سيتم معاقبة من يهمل أو يقصر أو يتعمد المخالفة في عمله، واختتم سيادته كلمته بتمنياته لهم بالسداد والتوفيق في عملهم الجديد.

جدير بالذكر أن هذا الإجراء احد الحلول الناجزة التي تساهم في حل مشكلات الشهر العقارى، إذ حرص وزير العدل فور توليه الوزارة على سرعة تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2012 لسنة 2019 بنقل 1102 موظف من جهات عملهم الاصلية للعمل بمصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وقد استجاب رئيس مجلس الوزراء وأصدر تعليماته الفورية بسرعة تنفيذ القرار المذكور ومتابعة ذلك من قبل مجلس الوزراء ليساهم هذا القرار فى سرعة حل مشكلة التكدس بمكاتب التوثيق.