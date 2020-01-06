شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشارك الأرمن الأرثوذكس والطائفة الإنجيلية احتفالات عيد الميلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نائباً عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء احتفال بطريركية الأرمن الأرثوذكس بمنطقة الظاهر بعيد الميلاد المجيد برئاسة الأسقف أشود مناتسكانيان مطران الأرمن الأرثوذكس، كما قدم محافظ القاهرة التهنئة للطائفة الإنجيلية بكنيسة قصر الدوبارة نائباَ أيضا عن الدكتور رئيس الوزراء، بمناسبة احتفالات عيد الميلاد المجيد، كان فى استقباله الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية وعدد من القيادات الدينية ورعاة الكنيسة.

ووجه محافظ القاهرة التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة عيد الميلاد المجيد مؤكداَ انه أصبح عيد لكل المصريين، متمنياَ دوام الأمان والاستقرار على بلادنا العزيزة وداعياَ الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيداَ لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعًا.

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ومن المقرر أن ينتقل المحافظ مساء لمشاركة جموع الأخوة الأقباط الأرثوذكس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية ميلاد السيد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة وسط نخبة من الوزراء ورجال الدولة، مهنئاَ قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ومن المقرر أن يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة السابعة مساء اليوم الاثنين، السادس من يناير بحضور الوزراء وكبار رجال الدولة، من ناحيتها أصدرت الكنيسة مجموعة من التعليمات للزوار والمصلين حيث يتم التجمع الساعة 2 ظهرا حسب اتفاق مناطق التجمع والتحرك بأتوبيسات خاصة إلى العاصمة اﻹدارية الجديدة والعودة لنفس المناطق عقب انتهاء القداس الإلهى، ويتم دخول حاملى دعوات كبار الزوار من بوابة 1، بينما دخول حاملى دعوات الشعب والإعلاميين من بوابة 3 مترجلين.