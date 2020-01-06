شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تصدير 27 ألف شتلة فاكهة من 11 صنفا لـ 3 دول خلال 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى ، ممثلة فى لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية ، إنه تمت الموافقة علي تصدير ما يقرب من 27 ألف شتلة فواكه متنوعة من 11 صنف منها أصناف "الموالح والمانجو والخوخ والليمون" إلى السعودية والأمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج ، وجارى اعتماد الموافقات الى العديد من أنواع شتلات الفاكهة وتقاوى المحاصيل الحقلية .

وأكد تقرير الحاصلات الزراعية حصل"الخليج 365"، على نسخه منه أن اللجنة وافقت أيضا على استيراد 129 ألف طن تقاوى بطاطس من الاتحاد الأوروبى لتلبية احتياجات مصر من تقاوى البطاطس لعروات زراعة البطاطس لزيادة الإنتاج المحلى من البطاطس والصادرات الزراعية من البطاطس.

وأوضح تقرير الحاصلات الزراعية، إنه تمت الموافقة من قبل معهد بحوث البساتين ، على تصدير 17 ألفا و 700 شتلة مانجو كيت أصل سكرى، ورمان منفلوطى وتين أسبانى وجوافة بذرة وقشطة بلدى وسفرجل وتوت عمانى وبشملة وخوخ ، وذلك للسعودية، بالإضافة إلى تصدير أكثر من 9 الآف شتلة فاكهة من أصناف الليمون واليوسفى والبرتقال ورمان والكاكا والتين البرشومي وذلك لصالح الأمارات العربية المتحدة، ، تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج.

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ولفت تقرير الحاصلات الزراعية إلى الموافقة على تصدير 10 الآف كيلوجرام تقاوي محاصيل حقلية لمحاصل الذرة مكانس وبرسيم حجازي وحشيشة السودان، وتم تصديرها وفقا للمعايير المعنية بضوابط تصدير الشتلات والتقاوى إلي الخارج وضمان خلوها من الامراض والآفات الحجرية التي تمنع التصدير إلي الخارج.

وأوضح التقرير أن جميع التقاوى وشتلات الفاكهة المصدرة تنطبق عليها جميع الاشتراطات والمواصفات، وتطبق جميع المواصفات العالمية المصدرة إلى الخارج، إذ تعاين لجان من جميع المعاهد البحثية ولجنة الحاصلات الزراعية، مزارع شتلات الفاكهة المصدرة، فى حالة تقدم المصدر إلى التصدير.