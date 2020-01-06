شكرا لقرائتكم خبر عن عزل 4 أمريكيين وبريطانية بمطار القاهرة الدولى بسبب شهادات الحمى الصفراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عزلت سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي اليوم الاثنين ، 7 ركاب ، فور وصولهم من السودان ، لعدم حملهم شهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء .

وأثناء إنهاء اجراءات وصول ركاب الطائرة القادمة من الخرطوم ، فوجئ أطباء الحجر الصحي بعدم حمل 4 أمريكيين وبريطانية وسودانيين من أعمار مختلفة لشهادات التطعيم ضد الحمي الصفراء .

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وأمر الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي ، بعزل الركاب بمستشفي حميات العباسية للتأكد من خلوهم من العدوي ، وتم نقلهم تحت إشراف محمود غنيم مشرف اسعاف المطار الي مستشفي الحميات بعدة سيارات اسعاف من المطار لفحصهم .