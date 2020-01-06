شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 معلومات عن مشوار الفنان الراحل محسن سرحان فى ذكرى ميلاده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بمناسبة مرور 104 عاما على ميلاد نجم السينما المصرية فى الخمسينات الفنان محسن سرحان نقدم معلومات مهمة فى مشواره الفني.

1- الفنان محسن سرحان من مواليد بورسعيد في 6 يناير عام 1916، وحصل على البكالوريا عمل موظفا بوزارة الزراعة عام 1939

2- في عام 1944، حصل على شهادة بأنه فنان محترف، بعدما أنهى دراسته الحرة في فنون المسرح والسينما

3- مارس رياضة الملاكمة، مما جعله يحصل على شكل جسماني لفت إليه أنظار المخرجين، حيث التحق بالفرقة القومية للمسرح، وسرعان ما انتقل إلى السينما، ليكون بطلها الجديد

4- أنجب سرحان 4 أبناء، هم: إبراهيم وآمال من زوجته الأولى، بالإضافة إلى محمود من زوجته الثانية، وألفت من زوجته الرابعة

5- في عام 1954، قام سرحان بتسمية بطلة فيلمه الجديد «أنا الحب» باسم ألفت تيمنًا باسم ابنته حديثة الولادة، وقد لعبت هذا الدور الفنانة شادية

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6- يعتبر الفنان يحيى شاهين هو أقرب صديق للفنان محسن سرحان على المستوى الشخصي

7- أحد علامات السينما المصرية في فترة الخمسينات وحتى التسعينات من القرن العشرين حيث تميز بالقدرة على تقديم الأدوار المتنوعة بين الرومانسية والكوميدية

8- أستمر محسن سرحان في العمل السينمائي حتى النهاية، وإن كان بأدوار صغيرة تكاد تصل للمشهد الواحد، فقبل وفاته في 7 فبراير عام 1993، قدم امرأة آيلة للسقوط مع يسرا، ودائرة الموت مع سماح أنور، والمشاغبات والكابتن مع آثارالحكيم، ووصلت أعماله إلى ما يقرب من 119 عملا

9- حصل خلال مشواره الفني على العديد من الجوائز: منها وسام الجمهورية عام 1964م وشهادة التقدير الذهبية من الجمعية المصرية لكُتاب ونقاد السينما للريادة في فن التمثيل عام 1983م، بالإضافة إلى درع التليفزيون عام 1985.

10- أعتاد في سنواته الأخيرة أن يؤدي مناسك العمرة كل عام في شهر شعبان مع صديقه يحيى شاهين، ولكنه في عام وفاته أصرّ على أدائها في شهر رجب، وبالفعل سافر الصديقان إلى السعودية وعادا في أول شعبان حيث توفي على الفور بعد أيام قليلة، وتحديدا في 7 فبرايرعام 1993 عن عمر يناهز 77 عاما.