شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة ووزيرة البيئة يفتتحان المرحلة الأولى من تشجير ميدان تريومف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، و الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المرحلة الأولى من حملة تشجير ميدان تريومف بمصر الجديدة، وذلك ضمن أعمال التطوير التى تشهدها منطقتى مصر الجديدة والنزهة ، حيث يتم إنشاء عدد من المحاور المرورية والكبارى، لاحداث سيولة مرورية بالمنطقة

وشارك فى افتتاح المرحلة الأولى لتشجير ميدان تريومف، المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ، كما حضر رئيس الهيئة الهندسية وممثلين عن جمعية مصر الجديدة وبمشاركة عدد من الشباب والمحلات التجارية والقطاع الخاص وعدد من قيادات محافظة القاهرة .

وأكد محافظ القاهرة أن الحملة تأتى فى اطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن اعادة تخطيط منطقة مصر الجديدة لاظهارها بالشكل الحضارى عقب الانتهاء من مشروعات البنية التحتية لمشروعات الدولة للمنفعة العامة ، مشيرا إلى أن هناك حملات توعية مستمرة للمواطنين بالمحاور المرورية الجديدة واتجاهاتها وأيضا حملات للحفاظ على التطوير وتشجير الميادين.

وشهدت منطقة مصر الجديدة بالقاهرة شبكة كبارى جديدة لحل الأزمات المرورية والتدكدسات التى تشهدها تقاطعات الشوارع الرئيسية، حيث يتم انشاء حاليًا تنفيذ من 10 إلى 12 كوبرى فى منطقة مصر الجديدة، بشرق القاهرة.

وتعمل الكبارى الجديدة على انسياب الحركة المرورية من وإلى مصر الجديدة بلا تقاطعات أو توقف لزيادة التدفق المرورى، وتقليل أزمنة الرحلات بإنشاء محاور حركة رئيسية حرة قادرة على استيعاب أحجام مرورية كبيرة، مع توفير مساحات للانتظار، وتعديل اتجاهات لعدد من الشوارع مع توسعتها.

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وتشمل الكبارى كبرى لتقاطع الميرغنى مع شارع أبوبكر الصديق، وكوبرى تقاطع الميرغنى مع السبع عمارات، وتقاطع شارع النزهة مع صلاح سالم أعلى كوبرى الجلاء، وتقاطع شارعى أبوبكر الصديق مع عثمان بن عفان، و كوبرى ميدان المحكمة.

ويتم إنشاء الكبارى بطابع معمارى مميز، تقوم بتنفيذها شركات المقاولات مع استشاريين، بحيث يتناسب مع الطابع المعمارى.